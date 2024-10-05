Отчаянные попытки спасти жизнь мужчине на пляже в Сочи попали на видео

В Сочи мужчине стало плохо на пляже «Парус» в Адлерском районе. Очевидцы попытались спасти его, но не смогли, сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

Через несколько минут на место прибыли врачи, но спасти жизнь мужчине так и не удалось. Причины смерти отдыхающего устанавливаются.