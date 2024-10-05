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5 октября, 12:25

Отчаянные попытки спасти жизнь мужчине на пляже в Сочи попали на видео

В Сочи на пляже в Адлерском районе умер мужчина

В Сочи мужчине стало плохо на пляже «Парус» в Адлерском районе. Очевидцы попытались спасти его, но не смогли, сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

Очевидцы пытаются спасти мужчину, которому стало плохо на пляже в Сочи. Видео Telegram / «ЧП Сочи»

Через несколько минут на место прибыли врачи, но спасти жизнь мужчине так и не удалось. Причины смерти отдыхающего устанавливаются.

Раскрыта причина смерти загадочно умершего на пляже в Сочи футболиста
Раскрыта причина смерти загадочно умершего на пляже в Сочи футболиста

Ранее на пляже в Италии скончался мужчина, который испугался роя пчёл. Медики выяснили, что умер он не от укуса насекомых, а от сердечного приступа в результате паники. Также после отдыха на берегу моря скончался мужчина из Израиля, который заразился у побережья поедающей мозг амёбой.

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Freepik

Полина Никифорова
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