Отчаянные попытки спасти жизнь мужчине на пляже в Сочи попали на видео
В Сочи на пляже в Адлерском районе умер мужчина
В Сочи мужчине стало плохо на пляже «Парус» в Адлерском районе. Очевидцы попытались спасти его, но не смогли, сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».
Очевидцы пытаются спасти мужчину, которому стало плохо на пляже в Сочи. Видео Telegram / «ЧП Сочи»
Через несколько минут на место прибыли врачи, но спасти жизнь мужчине так и не удалось. Причины смерти отдыхающего устанавливаются.
Ранее на пляже в Италии скончался мужчина, который испугался роя пчёл. Медики выяснили, что умер он не от укуса насекомых, а от сердечного приступа в результате паники. Также после отдыха на берегу моря скончался мужчина из Израиля, который заразился у побережья поедающей мозг амёбой.