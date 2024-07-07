Умер 26-летний израильтянин, заразившийся на пляже поедающей мозг амёбой

В больнице города Петах-Тиква рядом с Тель-Авивом скончался 26-летний гражданин Израиля, который был госпитализирован с воспалением мозга из-за поедающей мозг амёбы неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). По данным Kan, парень попал в больницу после посещения пляжа на озере Кинерет на севере страны.

"Медики использовали все средства, имевшиеся в их распоряжении, включая медикаментозное лечение и хирургические вмешательства, но состояние больного [c амёбным менингоэнцефалитом] продолжало ухудшаться", — подчёркивает радио.

Отметим, что амёбный менингоэнцефалит — достаточно редкая, но зачастую смертельная инфекция мозга, которая появляется из-за амёбы Naegleria fowleri. Эти простейшие обитают в озёрах и реках, а в организм человека они попадают через нос. Среди основных признаков заболевания — головная боль, повышенная температура, тошнота, рассеянность, потеря равновесия и галлюцинации.