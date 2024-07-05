В Роспотребнадзоре успокоили россиян, что "пожирающая мозг" амёба нам не грозит

Случаи заражения "пожирающей мозг" амёбой неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) в России не регистрировались, сейчас в РФ такая зараза не обитает. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя случай инфицирования молодого человека в Израиле.

"В России случаи неглериоза не регистрировались. Амёба Naegleria fowleri в настоящее время не обитает в РФ, чаще всего она встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане", — говорится в сообщении.

Однако в ведомстве напомнили, что в жаркий сезон в водоёмах можно подхватить кучу других болезней. По данным Роспотребнадзора, есть риск заразиться вирусными и бактериальными, паразитарными и грибковыми инфекциями, в том числе ротавирусом, церкариозом, лямблиозом, гепатитом А и другими. Поэтому россиян призвали купаться в местах, специально оборудованных для этого, потому что "легальные" пляжи прошли санитарную экспертизу.