Семья из Москвы пытается вернуть деньги за испорченный отдых в Турции из-за вируса Коксаки
Врач отеля в Турции не смог диагностировать вирус Коксаки у детей туристов из РФ
Турецкого педиатра обвинила в халатности семья из Москвы. Врач одного из самых дорогих отелей Кемера, по словам родителей, не распознал (или не захотел распознать) вирус Коксаки у их детей. Пришлось спасаться у московских врачей.
Вирус Коксаки у детей туристов из России. Коллаж © SHOT
В беседе с SHOT 35-летний Кирилл из Москвы рассказал, что двое его детей — 1,4 года и семь лет — сильно заболели во время отдыха в Турции. У них появились красные воспаления на ступнях и кистях, которые перекинулись на всё тело, а температура поднялась до 40. По словам родителей, врач премиального отеля Maxx Royal Kemer Resort осмотрел детей, заявил, что это просто акклиматизация, взял с семьи $100 (₽9850) и удалился. Перепуганным родителям пришлось созваниваться с московскими врачами и объяснять ситуацию, чтобы получить хоть какие-то вменяемые рекомендации.
Отпуск, на который было потрачено ₽1,3 млн, пришлось прервать на пять дней раньше и вернуться в Россию. Московские врачи подтвердили, что у детей вирус Коксаки. Сейчас их усиленно лечат. Семья начала переговоры с отелем: пытается вернуть деньги, заплаченные врачу, а также требует компенсацию пяти дней отдыха.
Напомним, туристы из РФ сообщили о предполагаемой вспышке вируса Коксаки в Турции. Им заразились десятки человек, хотя власти республики и владельцы гостиниц отрицали это. Позже тревогу из-за болезни забили уже в России. Родители пожаловались на распространение вируса в школах и детсадах, что стало поводом для проверки со стороны Роспотребнадзор.