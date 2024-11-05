Семья из Москвы пытается вернуть деньги за испорченный отдых в Турции из-за вируса Коксаки

Турецкого педиатра обвинила в халатности семья из Москвы. Врач одного из самых дорогих отелей Кемера, по словам родителей, не распознал (или не захотел распознать) вирус Коксаки у их детей. Пришлось спасаться у московских врачей.

В беседе с SHOT 35-летний Кирилл из Москвы рассказал, что двое его детей — 1,4 года и семь лет — сильно заболели во время отдыха в Турции. У них появились красные воспаления на ступнях и кистях, которые перекинулись на всё тело, а температура поднялась до 40. По словам родителей, врач премиального отеля Maxx Royal Kemer Resort осмотрел детей, заявил, что это просто акклиматизация, взял с семьи $100 (₽9850) и удалился. Перепуганным родителям пришлось созваниваться с московскими врачами и объяснять ситуацию, чтобы получить хоть какие-то вменяемые рекомендации.