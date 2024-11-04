Роспотребнадзор проверит утренние фильтры в школах и садах из-за вируса Коксаки
Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних проверок в школах и детских садах на фоне информации о случаях заболевания вирусом Коксаки. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, у несовершеннолетних будут выявлять наличие симптомов болезни.
«Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъёма заболеваемости», — говорится в сообщении ведомства.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что в связи с ситуацией в регионах введут ограничительные мероприятия.
Ранее Life.ru писал, что на вирус Коксаки в садиках и школах жалуются жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края. У детей появилась сыпь на теле, и вылезли язвы во рту. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.
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