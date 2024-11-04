Роспотребнадзор проверит утренние фильтры в школах и садах из-за вируса Коксаки

Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних проверок в школах и детских садах на фоне информации о случаях заболевания вирусом Коксаки. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, у несовершеннолетних будут выявлять наличие симптомов болезни.

«Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъёма заболеваемости», — говорится в сообщении ведомства.