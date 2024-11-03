«Везде можно заразиться»: Стоит ли россиянам опасаться эпидемии вируса Коксаки

Жители России могут не опасаться эпидемии вируса Коксаки, которой распространился среди отдыхающих в Турции. Об этом рассказал инфекционист и вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако, по его словам, подхватить вирус можно, причём по всему миру.

«Это большая группа, они распространены по всему миру, везде можно заразиться. Пандемий, каких-то эпидемий больших они не дают», — подчеркнул собеседник 360.ru.