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3 ноября, 13:50

«Везде можно заразиться»: Стоит ли россиянам опасаться эпидемии вируса Коксаки

Врач Альтштейн: Вирус Коксаки не вызовет эпидемию в России

Жители России могут не опасаться эпидемии вируса Коксаки, которой распространился среди отдыхающих в Турции. Об этом рассказал инфекционист и вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако, по его словам, подхватить вирус можно, причём по всему миру.

«Это большая группа, они распространены по всему миру, везде можно заразиться. Пандемий, каких-то эпидемий больших они не дают», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Как правило, при заболевании речь идёт о нарушениях в работе кишечника, которые вызывают диарею, сыпь и повышение температуры. Кроме того, Коксаки может стать причиной сердечных недугов, ОРВИ и ангины, предупредил эксперт.

Стало известно, грозит ли России эпидемия вируса Коксаки из-за вспышки в Турции
Стало известно, грозит ли России эпидемия вируса Коксаки из-за вспышки в Турции

Ранее Life.ru сообщил, что в Турции случилась вспышка вируса Коксаки. За последние дни заразилось несколько десятков детей и взрослых. Турецкие власти заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. В местных отделят также отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов.

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Борис Эльфанд
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