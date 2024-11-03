«Везде можно заразиться»: Стоит ли россиянам опасаться эпидемии вируса Коксаки
Врач Альтштейн: Вирус Коксаки не вызовет эпидемию в России
Жители России могут не опасаться эпидемии вируса Коксаки, которой распространился среди отдыхающих в Турции. Об этом рассказал инфекционист и вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако, по его словам, подхватить вирус можно, причём по всему миру.
«Это большая группа, они распространены по всему миру, везде можно заразиться. Пандемий, каких-то эпидемий больших они не дают», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Как правило, при заболевании речь идёт о нарушениях в работе кишечника, которые вызывают диарею, сыпь и повышение температуры. Кроме того, Коксаки может стать причиной сердечных недугов, ОРВИ и ангины, предупредил эксперт.
Ранее Life.ru сообщил, что в Турции случилась вспышка вируса Коксаки. За последние дни заразилось несколько десятков детей и взрослых. Турецкие власти заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. В местных отделят также отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов.