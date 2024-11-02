Стало известно, грозит ли России эпидемия вируса Коксаки из-за вспышки в Турции

Смертельно опасный вирус Коксаки относится к энтеровирусам и преимущественно передаётся фекально-оральным, реже воздушно-капельным путём. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, инкубационный период вируса составляет всего несколько дней. Симптомы заболевания очень похожи на грипп: больные жалуются на высокую температуру, головные боли и боли в животе. Кроме того, на теле может появиться сыпь.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать правила личной гигиены, особенно во время отдыха на заграничных курортах.

«Один ребёнок залезет в бассейн, немного пачкает воду — и все остальные в бассейне быстро заражаются», — заявил врач.

Он отметил, что у вируса Коксаки нет специализированного лечения. Медики борются лишь с симптомами, сбивая температуру и давая обезболивающие. Иммунолог предупредил, что эта болезнь может протекать тяжело, вплоть до летальных исходов.

Однако россиянам не стоит опасаться массовой эпидемии Коксаки. Возможны только единичные случаи, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский NEWS.ru. Он заявил, что в группе риска находятся в основном дети. По мнению учёного, современный уровень санитарии не позволит заразиться большому числу людей.