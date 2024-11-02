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2 ноября, 18:42

Стало известно, грозит ли России эпидемия вируса Коксаки из-за вспышки в Турции

Иммунолог Болибок: Симптомы смертельно опасного вируса Коксаки похожи на грипп

Смертельно опасный вирус Коксаки относится к энтеровирусам и преимущественно передаётся фекально-оральным, реже воздушно-капельным путём. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, инкубационный период вируса составляет всего несколько дней. Симптомы заболевания очень похожи на грипп: больные жалуются на высокую температуру, головные боли и боли в животе. Кроме того, на теле может появиться сыпь.

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Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать правила личной гигиены, особенно во время отдыха на заграничных курортах.

«Один ребёнок залезет в бассейн, немного пачкает воду — и все остальные в бассейне быстро заражаются», — заявил врач.

Он отметил, что у вируса Коксаки нет специализированного лечения. Медики борются лишь с симптомами, сбивая температуру и давая обезболивающие. Иммунолог предупредил, что эта болезнь может протекать тяжело, вплоть до летальных исходов.

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Однако россиянам не стоит опасаться массовой эпидемии Коксаки. Возможны только единичные случаи, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский NEWS.ru. Он заявил, что в группе риска находятся в основном дети. По мнению учёного, современный уровень санитарии не позволит заразиться большому числу людей.

«Это прочный вирус, который выживает значительное время. Первоначальные симптомы: высокая температура, головная боль, насморк, может вызвать даже менингит. Неприятная история, но эпидемии не вызовет, просто надо быть осторожней», высказался Аграновский.

Напомним, ранее сообщалось о странном вирусе в Белеке, очень похожем на Коксаки. Болезнь поразила десятки туристов и местных жителей. По данным журналистов, заражённые начинают чувствовать недомогание по возвращении в Россию. Некоторым становится плохо уже в самолёте. Турецкие власти заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. И всё же чиновники пообещали сделать запросы в отели и узнать о ситуации с инфекцией.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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