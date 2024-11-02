Политолог объяснил вспышку необычного вируса в Анталье попытками Запада поссорить Россию и Турцию

Вспыхнувший в Турции неизвестный вирус мог быть распространён западными фармацевтическими компаниями специально, чтобы потом заработать на продажах вакцины от него. Такое предположение в беседе с Life.ru озвучил председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов, напомнивший, что подобное для Турции не впервые.

Есть несколько очагов, которые хотят распространить новый вирус по всему миру через Турцию. Более того, вакцины от этого вируса не существует. Видимо, те, кто распространяет вирус, также хотят производить и продавать вакцину. Подобная ситуация была в Турции в 2017 году, более 400 российских туристов привезли вирус в Россию, находясь на отдыхе в Турции. Председатель Международного Центра Противодействия Преступности и Терроризму, политолог-международник Энес Караханов

Наш собеседник отметил, что в Турции есть западные фармацевтические компании, которые работают над похожими вирусами: стремящимися быстро распространиться по воздуху, воде и контактным путём. А помимо коммерческих интересов фармацевтических компаний, в мировой повестке дня стоит вопрос о том, чтобы Турция в скором времени стала посредником в переговорах между Украиной и Россией.