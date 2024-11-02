Власти Антальи прокомментировали сообщения о поразившей россиян странной эпидемии

Российские туристы, отдыхающие в турецком курортном Белеке, не жаловались на вирус. Но муниципалитет провинции Анталья отправит в отели запросы на этот счёт.

«Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности, от российских, по вашей информации. Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство», — сказали в муниципалитете РИА «Новости».