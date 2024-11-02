Власти Антальи прокомментировали сообщения о поразившей россиян странной эпидемии
Власти Антальи заявили, что туристы из РФ не жаловались на вирус в Белеке
Российские туристы, отдыхающие в турецком курортном Белеке, не жаловались на вирус. Но муниципалитет провинции Анталья отправит в отели запросы на этот счёт.
«Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности, от российских, по вашей информации. Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство», — сказали в муниципалитете РИА «Новости».
Напомним, что ранее сообщалось о странном вирусе в Белеке. Болезнь поразила десятки туристов и местных жителей. По данным журналистов, заражённые начинают чувствовать недомогание уже по возвращении домой — в России. Некоторым становится плохо уже в самолёте.
Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov