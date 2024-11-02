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2 ноября, 07:56

Власти Антальи прокомментировали сообщения о поразившей россиян странной эпидемии

Власти Антальи заявили, что туристы из РФ не жаловались на вирус в Белеке

Российские туристы, отдыхающие в турецком курортном Белеке, не жаловались на вирус. Но муниципалитет провинции Анталья отправит в отели запросы на этот счёт.

«Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности, от российских, по вашей информации. Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство»,сказали в муниципалитете РИА «Новости».

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Напомним, что ранее сообщалось о странном вирусе в Белеке. Болезнь поразила десятки туристов и местных жителей. По данным журналистов, заражённые начинают чувствовать недомогание уже по возвращении домой — в России. Некоторым становится плохо уже в самолёте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov

Наталья Афонина
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