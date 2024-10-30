Россиянку нашли мёртвой в отеле в Аланье

Российская туристка была найдена мёртвой в отеле в турецкой Аланье. Как сообщает издание Gercek Alanya, тело 49-летней женщины обнаружили сотрудники гостиницы.

Инцидент произошёл в популярном курортном районе Окурджалар. Персонал отеля после обнаружения тела вызвал на место медиков и полицию. Детали и причины смерти россиянки пока неизвестны, по факту случившегося начато расследование.

Ранее сообщалось, что россиянин умер на пляже в Аланье на глазах у отдыхающих. Перед смертью 55-летний мужчина загорал у моря и в какой-то момент ему стало плохо. Несмотря на усилия прибывших медиков, он скончался.