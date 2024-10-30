Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 18:53

Россиянку нашли мёртвой в отеле в Аланье

Gerçek Alanya: Российская туристка умерла в отеле в турецкой Аланье

Российская туристка была найдена мёртвой в отеле в турецкой Аланье. Как сообщает издание Gercek Alanya, тело 49-летней женщины обнаружили сотрудники гостиницы.

Инцидент произошёл в популярном курортном районе Окурджалар. Персонал отеля после обнаружения тела вызвал на место медиков и полицию. Детали и причины смерти россиянки пока неизвестны, по факту случившегося начато расследование.

Ранее сообщалось, что россиянин умер на пляже в Аланье на глазах у отдыхающих. Перед смертью 55-летний мужчина загорал у моря и в какой-то момент ему стало плохо. Несмотря на усилия прибывших медиков, он скончался.

Семь туристов погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом по пути в Каппадокию
Семь туристов погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом по пути в Каппадокию
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar