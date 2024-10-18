Семь туристов погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом по пути в Каппадокию

Семь человек погибли в аварии с туристическим автобусом, который перевернулся в Аксарае по пути в Каппадокию. Пострадали 33 человека, двое из которых в тяжёлом состоянии, сообщил Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.

ДТП с автобусом в Аксарае. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Fib Haber

В транспорте на момент аварии находились 41 пассажир, два водителя и гид. Они направлялись в популярную среди туристов и местных жителей провинцию Невшехир, которая пользуется популярностью благодаря достопримечательностям Каппадокии. Авария произошла в 7 утра (местное время совпадает с московским).