Семь туристов погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом по пути в Каппадокию
Автобус перевернулся в Аксарае по пути в Каппадокию, 7 погибших, 33 пострадавших
Место ДТП с автобусом в Аксарае. Фото © IHA
Семь человек погибли в аварии с туристическим автобусом, который перевернулся в Аксарае по пути в Каппадокию. Пострадали 33 человека, двое из которых в тяжёлом состоянии, сообщил Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.
ДТП с автобусом в Аксарае. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Fib Haber
В транспорте на момент аварии находились 41 пассажир, два водителя и гид. Они направлялись в популярную среди туристов и местных жителей провинцию Невшехир, которая пользуется популярностью благодаря достопримечательностям Каппадокии. Авария произошла в 7 утра (местное время совпадает с московским).
Напомним, что ранее авария произошла на популярном турецком курорте Фетхие. В ней пострадали трое россиян. Всего в автобусе находились 14 граждан России, которые направлялись в аэропорт.