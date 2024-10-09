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9 октября, 14:27

В ДТП с перевернувшимся автобусом в Турции пострадали трое россиян

Трое россиян пострадали в результате аварии по дороге в аэропорт в Турции. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

«По информации турецкой стороны, 8 октября около 03:50 в районе Фетхие, провинция Мугла, произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, перевозившим 14 россиян в аэропорт города Даламан. В результате ДТП трое россиян получили травмы лёгкой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе, передаёт ТАСС.

Уточняется, что один пострадавший россиянин уже вылетел на родину, ещё двое планируют покинуть Турцию сегодня. В консульстве подчеркнули, что российские представители находятся на связи с местными властями, туроператором и страховой компанией.

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Ранее Life.ru рассказывал, что авария произошла на популярном турецком курорте Фетхие. Там «дерзкий» водитель довыделывался и перевернул автобус с российскими туристами. Водитель транспорта, как рассказывают потерпевшие, лихачил и ехал слишком быстро, из-за чего и потерял управление.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FOTMA

Александра Мышляева
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