В Турции «дерзкий» водитель довыделывался и перевернул автобус с российскими туристами

На популярном турецком курорте Фетхие перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 11 туристов из России. Об этом пишет 78.ru, публикуя кадры с места.

Место аварии. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

По информации портала, авария произошла в ночь на 8 октября. Россияне направлялись из своей гостиницы в аэропорт. Водитель транспорта, как рассказывают потерпевшие, лихачил и ехал слишком быстро, из-за чего и потерял управление — автобус несколько раз перевернулся. Без пострадавших не обошлось.

Пять человек, которые сидели спереди, получили только лёгкие ушибы и смогли в тот же день вылететь в Россию. Остальным потребовалась госпитализация. Всего, по данным 78.ru, в автобусе находилось 16 человек, считая водителя и гида.

«Я услышала крики, скрежет и ругань. <…> Когда перевернулся автобус, я просто повисла на ремне», — рассказала одна из пассажирок.