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9 октября, 10:37

В Турции «дерзкий» водитель довыделывался и перевернул автобус с российскими туристами

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, есть пострадавшие

Перевёрнутый автобус, в котором ехали туристы из РФ. Обложка © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Перевёрнутый автобус, в котором ехали туристы из РФ. Обложка © Telegram / 78 | НОВОСТИ

На популярном турецком курорте Фетхие перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 11 туристов из России. Об этом пишет 78.ru, публикуя кадры с места.

Место аварии. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

По информации портала, авария произошла в ночь на 8 октября. Россияне направлялись из своей гостиницы в аэропорт. Водитель транспорта, как рассказывают потерпевшие, лихачил и ехал слишком быстро, из-за чего и потерял управление — автобус несколько раз перевернулся. Без пострадавших не обошлось.

Пять человек, которые сидели спереди, получили только лёгкие ушибы и смогли в тот же день вылететь в Россию. Остальным потребовалась госпитализация. Всего, по данным 78.ru, в автобусе находилось 16 человек, считая водителя и гида.

«Я услышала крики, скрежет и ругань. <…> Когда перевернулся автобус, я просто повисла на ремне», — рассказала одна из пассажирок.

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян

На днях Life.ru рассказывал о том, как в Анталье столкнулись два автобуса с туристами. Пострадали 12 человек, в том числе водитель, но угрозы для их жизни нет. Были ли среди них россияне, неизвестно.

Юрий Лысенко
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