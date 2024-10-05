Два автобуса с туристами столкнулись в Турции, много пострадавших
В турецкой Анталье столкнулись два автобуса с туристами, пострадало 12 человек
В Турции произошло столкновение двух автобусов с туристами. Обложка © IHA
В турецкой провинции Анталья произошло столкновение двух автобусов, перевозивших туристов. Об этом сообщает агентство IHA.
«Двигавшийся в сторону Аланьи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого выходили постояльцы отеля», — сообщает агентство.
По имеющимся данным, авария произошла на трассе D400. Известно о 12 пострадавших, среди них водитель и туристы. Их жизни ничего не угрожает. Данные о гражданстве пострадавших уточняются, по факту ДТП проводится проверка.
Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП на Кубани. Там грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров.