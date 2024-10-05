Два автобуса с туристами столкнулись в Турции, много пострадавших

В турецкой провинции Анталья произошло столкновение двух автобусов, перевозивших туристов. Об этом сообщает агентство IHA.

«Двигавшийся в сторону Аланьи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого выходили постояльцы отеля», — сообщает агентство.

По имеющимся данным, авария произошла на трассе D400. Известно о 12 пострадавших, среди них водитель и туристы. Их жизни ничего не угрожает. Данные о гражданстве пострадавших уточняются, по факту ДТП проводится проверка.