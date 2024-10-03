Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Белгородчине, четверо погибли

Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и большегруза произошло вечером 2 октября в районе села Великомихайловка Белгородской области. Жертвами аварии стали четыре человека. Ещё 12 человек отделались травмами различной степени тяжести, восемь из них госпитализированы.

«Семь человек уехали в городскую больницу №2 и один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород», — сообщил РИА «Новости» диспетчер ЕДДС Новооскольского городского округа.