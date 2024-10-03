Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Белгородчине, четверо погибли
Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и большегруза произошло вечером 2 октября в районе села Великомихайловка Белгородской области. Жертвами аварии стали четыре человека. Ещё 12 человек отделались травмами различной степени тяжести, восемь из них госпитализированы.
«Семь человек уехали в городскую больницу №2 и один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород», — сообщил РИА «Новости» диспетчер ЕДДС Новооскольского городского округа.
Жёсткое ДТП 2 октября произошло и на 65-м километре петербургской КАД в районе Шушар. Чёрная Infinity с беременной девушкой в салоне на полной скорости протаранила грузовик, а затем влетела ещё в два автомобиля. Иномарку разворотило до неузнаваемости, а троих пострадавших, в том числе будущую маму, госпитализировали.
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