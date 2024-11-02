Странная эпидемия поразила десятки туристов и местных жителей в турецком Белеке
Десятки туристов и местных жителей заразились неустановленным вирусом в Белеке
На побережье турецкого города Белек резко возросла заболеваемость вирусом коксаки. За последние дни заразилось уже несколько десятков детей и взрослых. Об этом сообщает SHOT.
Температура у заразившихся стабильно держится выше 39, она почти не сбивается лекарственными препаратами. Из-за этого им приходилось в больнице лежать под капельницами. Острая фаза болезни длится около 4—5 дней, затем постепенно отступает. Несмотря на скорое закрытие сезона, в отелях всё ещё уйма отдыхающих.
По одной из версии, всему виной вирус коксаки, поскольку у некоторых детей появилась сыпь на руках и ногах. По другой — это одна из разновидностей ковида, так как пациенты жалуются на ломоту в костях, потерю аппетита и расстройство живота. Люди говорят, что их выворачивает наизнанку, а ощущения сравнимы разве что с коронавирусом. Ещё один вариант — ротавирус, но лишь у некоторых наблюдается тошнота рвота. Почти всем ставят диагноз: «острая инфекция, неуточнённая». Выписывают антибиотики и противоинфекционные препараты.
Анализы крови и мочи показали, что в организме у заразившихся повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов.
Некоторые туристы начинают чувствовать симптомы уже по возвращении в Россию, другим же — становится плохо прямо в самолёте. Судя по описанным туристами случаям, его инкубационный период может составлять от 4 до 14 дней.
Ранее американец скончался спустя пять лет после того, как его укусил комар, переносивший опасный вирус. В 2019 году он даже впал в кому, но всё обошлось. Несколько дней назад он скончался из-за отказа органов на фоне неизлечимых инфекций, развившихся вследствие ослабленного состояния.
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