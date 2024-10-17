Житель США умер спустя пять лет после укуса комара, заражённого опасным вирусом

Укус комара, полученный ещё в 2019 году, оказался смертельным для жителя Коннектикута Ричарда Павульски. Занимаясь уборкой заднего двора своего дома, мужчина и не подозревал, что контакт с насекомым обернётся для него летальным исходом. О трагедии рассказало издание New York Post.

В 2019 году 49-летний американец польского происхождения после укуса комара ощутил резкое ухудшение самочувствия: сильная головная боль, тошнота и рвота вынудили его обратиться за помощью. Медики диагностировали у него восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ), редкое и опасное вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров и поражающее центральную нервную систему. Несмотря на экстренную госпитализацию и операцию, мужчина впал в кому.

Через два месяца мужчина вышел из комы, но его состояние оставалось тяжёлым. Повреждения мозга, печени и почек сделали его жизнь постоянной борьбой. На протяжении пяти лет он находился между больницами и реабилитационными центрами, периодически возвращая сознание, но постоянно страдая от серьёзных осложнений. Несколько дней назад Павульски скончался из-за отказа органов на фоне неизлечимых инфекций, развившихся вследствие ослабленного состояния.

ВЭЛ – один из вирусов, входящих в группу РНК-содержащих, к которой относятся также Эбола, бешенство и лихорадка Западного Нила. Симптомы включают высокую температуру, дезориентацию и судороги, а летальность может достигать 33 процентов. Лекарства от заболевания до сих пор не существует, что делает инфекцию крайне опасной.