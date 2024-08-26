Врач предупредил о смертельной опасности восточного энцефалита лошадей для человека
Врач Зверев: Восточный энцефалит лошадей может вызвать поражение органов у людей
Россиянам рассказали, насколько может быть опасен для человека восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ). Переносчиком этой инфекции являются комары особого рода, которых в РФ нет. Об этом рассказал «Вечерней Москве» эпидемиолог Виталий Зверев.
Первый с 2020 года случай заражения человека подтвердился в США в штате Массачусетс. Сейчас там действует вечерний карантин. После 17 часов местным жителям рекомендуется не выходить из дома. Эта мера будет действовать до тех пор, пока не наступят заморозки.
По словам медика, ВЭЛ получил своё название из-за распространения среди лошадей, однако инфекция также опасна и для человека. Симптомы включают в себя геморрагическую лихорадку и поражение внутренних органов. Всё это может тяжело протекать у больного и закончиться летальным исходом.
«Специализированной вакцины для людей от этой инфекции, насколько мне известно, нет. Во всяком случае, я не слышал, чтобы их испытывали. А лечение в случае ВЭЛ назначается симптоматическое», — отметил эпидемиолог.
Он добавил, что массовой эпидемии в этом случае не ожидается. Несмотря на то что в РФ комаров-переносчиков ВЭЛ нет, надо быть осторожными при поездках в другие страны.
Ранее учёные предупредили о страшной эпидемии, которая ослепит половину планеты к 2050 году. Причиной резкого и повального снижения остроты зрения называется технический прогресс, из-за которого даже маленькие дети ежедневно используют смартфон, компьютер и другие гаджеты. К тому же время, проведённое перед экраном, постоянно увеличивается, создавая огромную нагрузку на глаза.