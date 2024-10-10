Не только генетика: Врач перечислила триггеры аутоиммунных заболеваний

Спровоцировать развитие аутоиммунного заболевания может целый ряд факторов. Зачастую недуг появляется из-за генетики, однако дело не только в ней, заявила врач-ревматолог Оксана Инамова. По её совам, триггерами могут стать и внешние причины.

Эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург» отметила, что запустить аутоиммунное заболевание может другой недуг, например, вирусный, что продемонстрировала пандемия ковида. Сбой в иммунитете может вызвать и курение, а также недостаток витамина D или избыток солнца.

Среди триггеров аутоиммунных заболеваний выделяют также стрессовые ситуации. Однако в основе самого недуга лежит воспалительный процесс.

«Иммунная система начинает вырабатывать к каким-то структурным элементам наших родных клеток антитела. Она начинает атаковать их, воспринимает как чужеродные. Она атакует эти ткани — начинается воспалительный процесс», — объяснила врач.