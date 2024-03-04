Профессор объяснил, почему женщины чаще мужчин страдают аутоиммунными заболеваниями

При аутоиммунных заболеваниях иммунитет не защищает организм человека от угрозы, а, наоборот, атакует его здоровые органы. Почему именно женщины чаще сталкиваются с такими болезнями, объяснил научный руководитель Института ревматологии им. В.А. Насоновой академик РАН Евгений Насонов.

"Эстрогены — женские половые гормоны — стимулируют иммунную систему. Благодаря этому женщины дольше живут и лучше адаптируются к факторам окружающей среды. Однако обратной стороной повышенной активности иммунной системы является предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. Андрогены — мужские половые гормоны — обладают противоположным действием", — подчеркнул медик в беседе с aif.ru.

По его словам, именно такой тип заболевания считается главной причиной преждевременной женской смертности в возрасте до 65 лет. Кроме того, у пациентов с аутоиммунными патологиями риск сердечно-сосудистой патологии от полутора до трёх с половиной раз выше, чем у здоровых пациентов, пояснил Насонов.

Специалист добавил, что болезни сердца и сосудов у человека с аутоиммунным заболеванием нельзя предотвратить с помощью привычных средств — снижения веса и артериального давления. В основном подобные патологии возникают раньше обычного — до 45 лет.