Перечислены признаки неизлечимых аутоиммунных заболеваний после ковида

У CoViD-19 гораздо больше последствий, чем было принято считать. Об этом рассказала ревматолог Елена Выставкина, апеллируя к недавнему исследованию о том, что за пандемию заметно выросла заболеваемость детей аутоиммуннуным заболеванием, а именно диабетом I типа. Как именно связаны эти недуги, врачи пока не выяснили.

По словам специалиста, CoViD-19 "вызывает огонь на себя", то есть активирует иммунную систему. Такой "огонь" может быть слишком агрессивным, из-за чего возникает "гиперактивация", что даёт опасную реакцию. В этот момент иммунитет перестаёт узнавать ткани и органы организма-хозяина и начинает их атаковать. И коронавирус, в отличие от "безобидных" гриппа и ОРВИ, делает это чаще и разнообразнее. Для таких последствий придуман даже отдельный термин: long-covid (длительный ковид), когда болезнь с вялыми симптомами тянется полтора-два месяца.

"Даже если у вас в крови есть аутоантитела, это ещё ничего не значит. Если нет клинических проявлений, то есть жалоб, значит, нет болезни. Однако если аутоиммунные клетки обнаружены, необходимо динамическое наблюдение врача", — пояснила Выставкина в беседе с kp.ru.

Распознать подобное аутоиммунное заболевание можно по следующим симптомам: боли в суставах (особенно когда речь идёт о двух группах и более, вроде кисти и колена), припухание суставов, утренняя скованность, которая длится дольше 30 минут, воспалительная боль в спине. Последняя может возникать в спокойном состоянии и уменьшаться в движении. Она вовлекает несколько отделов позвоночника и часть суставов. Боль начинается постепенно, обычно у пациентов моложе 45 лет. При наличии трёх и более подобных признаков специалист посоветовала обращаться к ревматологу.