Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные о вирусе, заразившем туристов
Роспотребнадзор запросил у турецкого Минздрава данные о распространении в городе-курорте Белеке неизвестного вируса, которым заразились местные жители и российские туристы. Ситуация взята на контроль. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке. Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — сказано в публикации.
Напомним, что о распространении неопознанного вируса в Белеке стало известно сегодня. Недуг поразил туристов и местных жителей, счёт заболевших идёт на десятки. По сведениям прессы, заразившиеся начинают испытывать недомогание уже по возвращении в Россию, хотя у некоторых самочувствие ухудшается уже в самолёте. Власти Антальи заявили, что не получали соответствующих жалоб от пребывающих в стране туристов, но сделают соответствующий запрос в отели, чтобы прояснить ситуацию.
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