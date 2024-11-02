Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные о вирусе, заразившем туристов

Роспотребнадзор запросил у турецкого Минздрава данные о распространении в городе-курорте Белеке неизвестного вируса, которым заразились местные жители и российские туристы. Ситуация взята на контроль. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке. Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — сказано в публикации.