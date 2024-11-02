Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 09:36

Ребёнка из России мучают жуткие симптомы «несуществующей эпидемии» в турецком Белеке

У одного из заболевших в Белеке детей из России появились сыпь и температура 39

У одного из детей, заболевших в отеле в турецком Белеке, — на второй день болезни с температурой 39 появились сильные высыпания на ногах, руках и во рту. Симптомы очень похожи на вирус коксаки, хотя врачи поставили предварительный диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей. Об этом пишет SHOT, пообщавшись с родителями малыша.

В Белеке у ребёнка из России начались странные высыпания. Обложка © Telegram / SHOT

В Белеке у ребёнка из России начались странные высыпания. Обложка © Telegram / SHOT

По их словам, они сразу повезли ребёнка в больницу после появления странных симптомов. В клинике были и другие пациенты с аналогичными проявлениями болезни, при этом взрослые жаловались ещё и на рвоту. Спустя три-четыре дня приёма антибиотиков и жаропонижающих болезнь начала отступать, добавили родители.

Ранее сообщалось о странном вирусе в Белеке. Болезнь поразила десятки туристов и местных жителей. По данным журналистов, заражённые начинают чувствовать недомогание уже по возвращении в Россию. Некоторым становится плохо уже в самолёте. Турецкие власти заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. И всё же чиновники пообещали сделать запросы в отели и узнать о ситуации с инфекцией.

ВОЗ грозит миру новой пандемией: что известно о тропическом вирусе Марбург
ВОЗ грозит миру новой пандемией: что известно о тропическом вирусе Марбург
Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar