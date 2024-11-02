Ребёнка из России мучают жуткие симптомы «несуществующей эпидемии» в турецком Белеке

У одного из детей, заболевших в отеле в турецком Белеке, — на второй день болезни с температурой 39 появились сильные высыпания на ногах, руках и во рту. Симптомы очень похожи на вирус коксаки, хотя врачи поставили предварительный диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей. Об этом пишет SHOT, пообщавшись с родителями малыша.

В Белеке у ребёнка из России начались странные высыпания. Обложка © Telegram / SHOT

По их словам, они сразу повезли ребёнка в больницу после появления странных симптомов. В клинике были и другие пациенты с аналогичными проявлениями болезни, при этом взрослые жаловались ещё и на рвоту. Спустя три-четыре дня приёма антибиотиков и жаропонижающих болезнь начала отступать, добавили родители.