Ребёнка из России мучают жуткие симптомы «несуществующей эпидемии» в турецком Белеке
У одного из заболевших в Белеке детей из России появились сыпь и температура 39
У одного из детей, заболевших в отеле в турецком Белеке, — на второй день болезни с температурой 39 появились сильные высыпания на ногах, руках и во рту. Симптомы очень похожи на вирус коксаки, хотя врачи поставили предварительный диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей. Об этом пишет SHOT, пообщавшись с родителями малыша.
В Белеке у ребёнка из России начались странные высыпания. Обложка © Telegram / SHOT
По их словам, они сразу повезли ребёнка в больницу после появления странных симптомов. В клинике были и другие пациенты с аналогичными проявлениями болезни, при этом взрослые жаловались ещё и на рвоту. Спустя три-четыре дня приёма антибиотиков и жаропонижающих болезнь начала отступать, добавили родители.
Ранее сообщалось о странном вирусе в Белеке. Болезнь поразила десятки туристов и местных жителей. По данным журналистов, заражённые начинают чувствовать недомогание уже по возвращении в Россию. Некоторым становится плохо уже в самолёте. Турецкие власти заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. И всё же чиновники пообещали сделать запросы в отели и узнать о ситуации с инфекцией.
Telegram / SHOT