В турецких отелях отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов
Турецкие отельеры заявили, что никаких жалоб на «мощный вирус» Коксаки от российских туристов не поступало. Ситуация не является критической, передаёт их слова РИА «Новости» со ссылкой на собеседников в Анталье.
«Мы не получали жалоб, никакой критической ситуации нет», — заявил представитель Akka Hotels.
Помимо того, официальный представитель отеля Lrs Port River в Сиде также опроверг все данные о вспышке болезни. Он добавил, что всегда готов принять туристов из России. По данным диппредставительства, местные власти заявляют, что принимают все меры для урегулирования и не получают много жалоб.
Напомним, SHOT заявил, что в Турции случилась вспышка вируса Коксаки. За последние дни заразилось уже несколько десятков детей и взрослых. Иммунолог предупредил, что данное заболевание не лечится и может приводить даже к летальному исходу.
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