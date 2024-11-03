Не только Белек: Растёт число россиян, подхвативших вирус с сыпью в Турции

В Турции продолжает распространяться вирус Коксаки, на него начали жаловаться российские туристы не только в Белеке, но и в Кемере и Сиде. Предполагается, что это вспышка болезни Коксаки, пишет SHOT.

Вспышка Коксаки в Турции. Фото © SHOT

В редакцию телеграм-канала начали поступать обращения от людей, которые подцепили болячку на отдыхе. Одна из семей на данный момент находится в госпитале Антальи с высокой температурой, жуткой слабостью и сыпью. Они проживали в отеле AKKA Hotels Antedon.

Ещё одна семья москвичей ездила в отель Sirene Belek ещё летом, но до сих пор борется с вирусом. Сначала заболел годовалый малыш, через пару дней родители. Уже на родине поняли, что подцепили Коксаки. Они страдали от слабости ещё три недели.

«Через 10 дней стали ногти отслаиваться на руках и ногах. После того как гнойные волдыри прошли, на пятках также стала отслаиваться кожа. Сход верхних слоёв ногтей и кожи говорит о том, что в них накопились токсины от перенесённого заболевания. Очень тяжёлое состояние было», — рассказывают заболевшие.