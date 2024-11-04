Россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в садиках и школах
Россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах. О случаях заболевания детей с похожими симптомами сообщают в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.
Последствия распространения вируса Коксаки в садиках и школах. Фото © Telegram / SHOT
Как рассказали SHOT мамочки детей одного из садиков во Владимире, с вирусом к ним в группу привели одного из детей, а потом все малыши начали болеть по очереди, итого — заразились больше 20 детей. У многих сначала вылезли язвы во рту, а потом появилась сыпь на теле. В местной больнице, по словам родителей, медики им сказали, что это Коксаки, но в справке написали ОРВИ.
«7 дней больничного дали, сейчас уже выписали. Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил», — рассказали родители заболевших.
Россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в садиках и школах. Фото © Telegram / SHOT
Также о вирусе рассказывают жители Краснодарского края. По словам родителей заболевших детей, в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.
«Мы живём в Краснодарском крае, это тоже туристические места. Племянник был на соревнованиях по ММА, может и там подхватил. У нас в станице у многих детей в возрасте до 11 лет сейчас волдыри на ступнях и руках, температура и во рту что-то типа стоматита. Переносится у всех в лёгкой форме», — рассказала жительница Новороссийска.
Заболевшие с похожими симптомами есть и в Москве. На данный момент известно по крайней мере трёх детях с характерной сыпью и высокой температурой.
«Первые сутки температура у ребёнка была 39,1, небольшая сыпь на ладонях, красное горло, третьи сутки температура чуть ниже, но сохраняется, сыпь более яркая на ладошках, на ногах тоже сыпь, но с более крупными язвами. Четвёртые сутки — температура чуть повышена, сыпь сохраняется», — сообщила мать 6-летнего ребёнка, москвичка Алёна.
Ранее Life.ru сообщил, что в Турции случилась вспышка вируса Коксаки. За последние дни стало известно о заражении нескольких десятков детей и взрослых. Турецкие власти заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. В местных отделят также отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов.