Россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах. О случаях заболевания детей с похожими симптомами сообщают в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.

Последствия распространения вируса Коксаки в садиках и школах. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказали SHOT мамочки детей одного из садиков во Владимире, с вирусом к ним в группу привели одного из детей, а потом все малыши начали болеть по очереди, итого — заразились больше 20 детей. У многих сначала вылезли язвы во рту, а потом появилась сыпь на теле. В местной больнице, по словам родителей, медики им сказали, что это Коксаки, но в справке написали ОРВИ.

«7 дней больничного дали, сейчас уже выписали. Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил», — рассказали родители заболевших.

Россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в садиках и школах. Фото © Telegram / SHOT

Также о вирусе рассказывают жители Краснодарского края. По словам родителей заболевших детей, в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.

«Мы живём в Краснодарском крае, это тоже туристические места. Племянник был на соревнованиях по ММА, может и там подхватил. У нас в станице у многих детей в возрасте до 11 лет сейчас волдыри на ступнях и руках, температура и во рту что-то типа стоматита. Переносится у всех в лёгкой форме», — рассказала жительница Новороссийска.

Заболевшие с похожими симптомами есть и в Москве. На данный момент известно по крайней мере трёх детях с характерной сыпью и высокой температурой.