Отставить панику! Онищенко призвал не нагнетать ситуацию с вирусом Коксаки
Онищенко заявил, что вирус Коксаки известен нам с 1950-х годов
Вирус Коксаки известен специалистам с 1950-х годов, просто его давно не диагностировали. Болезнь могла быть завезена в Россию из Турции, а могла и наоборот. Так или иначе, это не самый страшный недуг, хотя и неприятный, может вызывать осложнения. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
«Повода для паники не вижу. Я думаю, не нужно излишне нагнетать ситуацию, нужно просто быть бдительными, знать о таком заболевании, знать его клинические проявления и сразу же обращаться к медицинским работникам», — отметил эксперт.
В беседе с kp.ru он подчеркнул, что вирус Коксаки зачастую передаётся воздушно-капельным путём, но может и через грязную посуду или еду. При этом в группе риска находятся дети, поэтому родителям стоит проявлять бдительность, осматривать малышей на предмет сыпи и мерить температуру по возвращению из школ и детсадов.
Ранее Life.ru сообщил о вспышке вируса Коксаки в Турции. Им заразились десятки человек, хотя власти республики и владельцы гостиниц отрицали это. Позже тревогу из-за болезни забили уже в России. Родители пожаловались на распространение вируса в школах и детсадах, что стало поводом для проверки со стороны Роспотребнадзор. В то же время врач перечислила симптомы «гадкого» вируса Коксаки.