Отставить панику! Онищенко призвал не нагнетать ситуацию с вирусом Коксаки

Вирус Коксаки известен специалистам с 1950-х годов, просто его давно не диагностировали. Болезнь могла быть завезена в Россию из Турции, а могла и наоборот. Так или иначе, это не самый страшный недуг, хотя и неприятный, может вызывать осложнения. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

«Повода для паники не вижу. Я думаю, не нужно излишне нагнетать ситуацию, нужно просто быть бдительными, знать о таком заболевании, знать его клинические проявления и сразу же обращаться к медицинским работникам», — отметил эксперт.