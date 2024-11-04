«Кожа слезает с рук и ног»: Врач перечислила симптомы «гадкого» вируса Коксаки

Вирус Коксаки является самым «гадким» из большой группы энтеровирусов, потому что обладает наиболее яркой симптоматикой. К характерным признакам недуга можно, в частности, отнести симптом «перчаток и носков». Об этом рассказала врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

«У [взрослых людей] чаще наблюдается осложнение в виде так называемого симптома «перчаток и носков», то есть после перенесённого заболевания у пациентов начинает слезать кожа с рук и ног по типу носков и перчаток, могут начать слоиться и отходить ногтевые пластины», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Кстати, взрослые переносят недуг тяжелее детей. В целом пациенты, подхватившие вирус Коксаки, болеют в течение примерно двух недель. Чаще всего госпитализация не требуется, достаточно лишь домашнего ухода под контролем врача, подчеркнула медик.