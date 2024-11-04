«Кожа слезает с рук и ног»: Врач перечислила симптомы «гадкого» вируса Коксаки
Врач Зайниддинова: Для вируса Коксаки характерен симптом «перчаток и носков»
Вирус Коксаки является самым «гадким» из большой группы энтеровирусов, потому что обладает наиболее яркой симптоматикой. К характерным признакам недуга можно, в частности, отнести симптом «перчаток и носков». Об этом рассказала врач-педиатр Рабият Зайниддинова.
«У [взрослых людей] чаще наблюдается осложнение в виде так называемого симптома «перчаток и носков», то есть после перенесённого заболевания у пациентов начинает слезать кожа с рук и ног по типу носков и перчаток, могут начать слоиться и отходить ногтевые пластины», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
Кстати, взрослые переносят недуг тяжелее детей. В целом пациенты, подхватившие вирус Коксаки, болеют в течение примерно двух недель. Чаще всего госпитализация не требуется, достаточно лишь домашнего ухода под контролем врача, подчеркнула медик.
Среди симптомов вируса Коксаки она также выделила сыпь на коже, повышение температуры тела, сильную боль в голове и в горле, тошноту и общий дискомфорт. При этом стоит учитывать, что подъем заболеваемости из-за вируса происходит каждый год, однако недуг довольно просто диагностируется, заключила врач.
Ранее Life.ru сообщил, что в Турции случилась вспышка вируса Коксаки, из-за чего заразилось несколько десятков детей и взрослых. Власти республики заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. В местных отелях также отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов. Тем не менее, россияне бьют тревогу из-за распространение вируса Коксаки в садиках и школах.
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