Кишечный грипп: Иммунолог сорвал маску с нашумевшего вируса Коксаки

Вирус Коксаки, на который в последнее время активно жалуются россияне, — это давно известный энтеровирус или, как говорят в народе, кишечный грипп. Подхватить его можно разными способами, но чаще всего заражение происходит через еду и воду. Об этом заявил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Первые симптомы — это температура, как при гриппе, высокая, и боли в мышцах. Плюс ещё рвота и диарея. Тяжёлая болезнь, особенно для маленьких детей. Может быть также менингит, воспаление сердца, лёгких и почек», — отметил собеседник RT.

Доктор медицинских наук добавил, что подхватить вирус Коксаки можно и воздушно-капельным путём. Он призвал россиян обращаться к врачу при заражении. По словам эксперта, сыпь или другие характерные симптомы могут быть вызваны и другими вирусами, поэтому необходимо делать специальный тест.