Кишечный грипп: Иммунолог сорвал маску с нашумевшего вируса Коксаки
Иммунолог Жемчугов призвал обращаться к врачу при заражении вирусом Коксаки
Вирус Коксаки, на который в последнее время активно жалуются россияне, — это давно известный энтеровирус или, как говорят в народе, кишечный грипп. Подхватить его можно разными способами, но чаще всего заражение происходит через еду и воду. Об этом заявил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Первые симптомы — это температура, как при гриппе, высокая, и боли в мышцах. Плюс ещё рвота и диарея. Тяжёлая болезнь, особенно для маленьких детей. Может быть также менингит, воспаление сердца, лёгких и почек», — отметил собеседник RT.
Доктор медицинских наук добавил, что подхватить вирус Коксаки можно и воздушно-капельным путём. Он призвал россиян обращаться к врачу при заражении. По словам эксперта, сыпь или другие характерные симптомы могут быть вызваны и другими вирусами, поэтому необходимо делать специальный тест.
Иммунолог подчеркнул, что вспышка вирусов осенью — это стандартное явление, потому что люди привозят заразу из отпусков, потом передают друг другу, в том числе в школах. Он напомнил о необходимости мыть руки и пить только проверенную воду.
Ранее Life.ru сообщил о вспышке вируса Коксаки в Турции, которым заразилось несколько десятков детей и взрослых. Власти республики заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. В местных отелях тоже отрицают вспышку болезни среди туристов. Тем не менее, россияне бьют тревогу из-за распространение вируса Коксаки в садиках и школах.
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