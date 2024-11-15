«Вызывает беспокойство»: В Турции раскрыли, как туристы отреагируют на отмену «всё включено»

Отмена системы «всё включено», обсуждаемая в туристической среде Турции, вряд ли скажется на популярности страны у россиян. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

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Напомним, разговоры о возможной отмене «олл инклюзива» на турецких курортах идут уже давно. По мнению представителей сферы, знаменитая система стала формой «потребительского терроризма», так как стимулирует избыточное потребление. Местные СМИ писали, что в стране планируют уменьшить количество отелей, работающих по «всё включено».