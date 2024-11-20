Россиянам предложили отдых в роскошных отелях Турции за 50 тысяч рублей

Российским туристам в декабре предложили отдых в роскошных пятизвездочных отелях Турции по привлекательным ценам. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, например, проживание на неделю в отеле Viking Star Hotel в Кемере без питания обойдется в 90,1 тысячи рублей на двоих. Гостей готовы встретить уже в начале декабря, предоставляя комфорт и уют по доступным ценам.

Для тех, кто предпочитает включённые завтраки, доступны путёвки в First Class Hotel за 92,1 тысячи рублей за неделю.

Варианты по системе «всё включено» тоже не оставят туристов равнодушными. Например, в Sensitive Premium Resort & Spa можно отдохнуть за 113 тысяч рублей, в Beach Club Doganay — за 102,9 тысячи рублей, а в Justiniano Deluxe Resort — за 116,9 тысяч рублей на двоих за неделю. Эти предложения позволяют россиянам насладиться роскошным отпуском в Турции, не нарушая при этом семейный бюджет.

Турция и до этого была в лидерах по количеству бронирований вместе с Беларусью, Абхазией, Грузией, Узбекистаном, Таиландом, Казахстаном, Арменией, Японией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Хоть выбор места для отдыха зависит от предпочтений и интересов туриста, по традиции в 2024 году популярными зонами для отдыха в Турции остаются Анталья и Аланья.

Анталья славится прекрасными пляжами, дельфинарием в окрестностях и множеством детских аттракционов. В Аланье отличные пляжи и много развлечений для детей, включая аквапарки и аттракционы.