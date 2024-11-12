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Регион
12 ноября, 10:24

Российские туристы не стали досрочно возвращаться с отдыха из-за протестов в Абхазии

АТОР: Протесты в Сухуме не сказываются на туристическем потоке из России

Протесты в Абхазии. Обложка © Telegram / АИАШАРА

Протесты в Абхазии. Обложка © Telegram / АИАШАРА

Протесты оппозиции в Абхазии никак не повлияли на туристический поток в страну из России, несмотря на то, что митингующие блокируют мосты и мешают дорожному движению. Об этом рассказали в Ассоциации туроператорв России (АТОР).

«Прежде всего потому, что туристический сезон в республике уже де-факто закончился, а Сухум как место отдыха пользуется популярностью у клиентов туроператоров летом, но никак не в ноябре», — говорится в заявлении объединения в телеграм-канале.

Как утверждается, сейчас большинство российских туристов отдыхают в Гагрском районе Абхазии, где находятся круглогодично работающие отели. При этом события в Сухуме вообще не сказываются на этой части страны, в Гагре продолжается обычная жизнь и нет никаких эксцессов, связанных с протестами. Также, по данным АТОР, никто из россиян не стал заявлять о своём желании досрочно вернуться в РФ.

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Напомним, 11 ноября в Абхазии начались акции протеста. Протестующие требуют отпустить задержанных представителей оппозиции. Они перекрыли все три моста на выезде из Сухума: два через реку Гумиста и мост через реку Кодор. Блокировать их манифестанты собрались до тех пор, пока власти не выполнят трбования. По последним данным, один из мостов уже разблокирован, так как в администрации пообещали выпустить часть политзаключённых.

Татьяна Миссуми
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