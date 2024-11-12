Российские туристы не стали досрочно возвращаться с отдыха из-за протестов в Абхазии

Протесты оппозиции в Абхазии никак не повлияли на туристический поток в страну из России, несмотря на то, что митингующие блокируют мосты и мешают дорожному движению. Об этом рассказали в Ассоциации туроператорв России (АТОР).

«Прежде всего потому, что туристический сезон в республике уже де-факто закончился, а Сухум как место отдыха пользуется популярностью у клиентов туроператоров летом, но никак не в ноябре», — говорится в заявлении объединения в телеграм-канале.