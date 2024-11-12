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12 ноября, 08:54

Протестующие заблокировали все три моста на выезде из Сухума в Абхазии

Протестующие в Абхазии вновь перекрыли Кодорский мост в знак протеста против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Все три моста, ведущие из Сухума, заблокированы, сообщает корреспондент РИА Новости.

Речь идёт о нижнем и верхнем Гумистинских мостах, расположенных на западной и северной окраинах города, которые ведут к селу Эшера и главной республиканской трассе от Псоу до Ингура. Также заблокирован Кодорский мост на востоке Сухума, который соединяет город с главной трассой в сторону Очамчиры и грузинской границы.

Накануне абхазский парламент принял окончательную версию законопроекта о строительстве многофункциональных комплексов, который напрямую связан с исполнением соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, подписанного в Москве 30 октября и ожидающего ратификации. Оппозиция выступает против этого соглашения, считая, что оно подразумевает продажу апартаментов в Абхазии россиянам.

Ранее во вторник глава управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на Гумистинский мост, через который проходит основная автотрасса на границу с Россией и который ранее забловировали протестующие. Он назвал ситуацию ненормальной.

Обложка ©

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Марина Фещенко
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