Начальник ГАИ Абхазии поговорил с протестующими на Гумистинском мосту
Глава управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на Гумистинский мост, через который проходит основная автотрасса на границу с Россией и который ранее забловировали протестующие. Он назвал ситуацию ненормальной.
«Я побывал на месте, чтобы посмотреть, что происходит, поговорил с протестующими, которые сказали, что разблокируют, как только освободят задержанных (оппозиционеров — Прим. Life.ru). Ситуация ненормальная, потому что люди не могут на работу приехать», — цитирует Авидзбу ТАСС.
По его словам, на месте уже скапливается транспорт по обе стороны, в том числе автобусы.
В свою очередь президент Абхазии Аслан Бжания призвал жителей на поддаваться на провокации. По его словам, у правоохранителей достаточно сил для обеспечения безопасности и правопорядка.
Напомним, 11 ноября в Абхазии начались акции протеста. Протестующие в Сухуме требуют отпустить задержанных представителей оппозиции. Они уже перекрыли Гумистинский мост, через который проходит основная автотрасса на Новый Афон, Гагру и далее на границу с Россией. Блокировать его манифестанты собираются до тех пор, пока власти не выполнят их требование.
© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/chp_abkhazia_official