Начальник ГАИ Абхазии поговорил с протестующими на Гумистинском мосту

Глава управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на Гумистинский мост, через который проходит основная автотрасса на границу с Россией и который ранее забловировали протестующие. Он назвал ситуацию ненормальной.

«Я побывал на месте, чтобы посмотреть, что происходит, поговорил с протестующими, которые сказали, что разблокируют, как только освободят задержанных (оппозиционеров — Прим. Life.ru). Ситуация ненормальная, потому что люди не могут на работу приехать», — цитирует Авидзбу ТАСС.

По его словам, на месте уже скапливается транспорт по обе стороны, в том числе автобусы.

В свою очередь президент Абхазии Аслан Бжания призвал жителей на поддаваться на провокации. По его словам, у правоохранителей достаточно сил для обеспечения безопасности и правопорядка.