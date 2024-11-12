Совбез Абхазии собрался на экстренное совещание после атаки на здание госбезопасности

В Абхазии провели экстренное заседание Совета безопасности в связи с массовыми протестами в Сухуме, в ходе которых было атаковано здание госбезопасности. Встречу провёл президент Аслан Бжания. Об этом сообщает издание «Апсныпресс».

В Совете безопасности Абхазиии провели экстренное заседание из-за массовых протестов с Сухуме. Видео © Telegram / АПСНЫПРЕСС

Главе республики доложили, что на данный момент ситуация с протестами ухудшается. Демонстранты заблокировали республиканскую дорогу и перекрыли два моста. Доступа к этим объектам нет уже три часа, жители Абхазии не могут перемещаться по республике.

В докладе также объяснили, что всё началось после задержания четырёх человек, которые попытались напасть на депутата абхазского парламента после внеочередной сессии. Политик вышел во двор административного здания. Нападавшие попытались применить силу, все задержаны, сотрудники отреагировали.

«После инцидента, который имел место сегодня, были установлены и задержаны четыре человека <…> Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания», — рассказал генпрокурор республики Адгур Агрба.

Прокуратура города уже начала проводить необходимые проверки для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Также президенту доложили, что все действия, совершённые демонстрантами носят уголовный характер. В Совете безопасности заявили, что данная ситуация — вопрос национальной безопасности Абхазии.