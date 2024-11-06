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5 ноября, 22:51

Израиль охватили массовые протесты после увольнения главы Минобороны

В Израиле начались стихийные протесты из-за увольнения министра обороны Галанта

Израиль охватили массовые протесты после увольнения главы Минобороны Галанта. Обложка © X / jacksonhinklle

Израиль охватили массовые протесты после увольнения главы Минобороны Галанта. Обложка © X / jacksonhinklle

В Израиле начались стихийные протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта. Как сообщает портал Ynet, митингующие перекрыли центральное шоссе Тель-Авива, где жгут костры на проезжей части.

Израиль охватили массовые протесты после увольнения главы Минобороны Галанта. Видео © X / gazanotice

К протестам призвал лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. На странице в соцсети он написал, что решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об увольнении главы Минобороны в разгар войны является безумием.

Протестующие жгут костры, размахивают флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, также есть столкновения с полицией.

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Об отставке министра обороны Израиля Йоава Галанта стало известно 5 ноября. Новым руководителем оборонного ведомства станет глава МИД Исраэль Кац.

Оксана Попова
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