В Израиле начались стихийные протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта. Как сообщает портал Ynet, митингующие перекрыли центральное шоссе Тель-Авива, где жгут костры на проезжей части.

Израиль охватили массовые протесты после увольнения главы Минобороны Галанта. Видео © X / gazanotice

К протестам призвал лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. На странице в соцсети он написал, что решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об увольнении главы Минобороны в разгар войны является безумием.

Протестующие жгут костры, размахивают флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, также есть столкновения с полицией.