В Сербии тысячи человек вышли на протесты из-за трагедии в Нови-Саде
В Сербии тысячи человек вышли на протесты из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде. Обложка © X / SanelaJS
В Сербии тысячи человек вышли на протесты из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде, в результате которой погибли 14 человек. В социальных сетях активно распространяются кадры с места событий.
В Сербии тысячи человек вышли на протесты из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде. Видео © X / Lukai1861 / mededov_nurlan / KubaBielamowicz
Как передаёт портал Danas, протестующие забросали камнями местную администрацию в Нови-Саде, а также написали на ней угрозы красной краской. В руках у митингующих — чёрно-белые фотографии жертв трагедии. Люди требуют привлечь к ответственности граждан и чиновников, которые контролировали ремонт на вокзале.
Сообщается, что полиция не задерживает участников митинга и не разгоняет протестующих.
Напомним, что 1 ноября на вокзале в Сербии произошла трагедия. Бетонный козырёк рухнул на платформу с пассажирами. В последнее время там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт. По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.