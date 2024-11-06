В Сербии тысячи человек вышли на протесты из-за трагедии в Нови-Саде

В Сербии тысячи человек вышли на протесты из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде, в результате которой погибли 14 человек. В социальных сетях активно распространяются кадры с места событий.

В Сербии тысячи человек вышли на протесты из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде. Видео © X / Lukai1861 / mededov_nurlan / KubaBielamowicz

Как передаёт портал Danas, протестующие забросали камнями местную администрацию в Нови-Саде, а также написали на ней угрозы красной краской. В руках у митингующих — чёрно-белые фотографии жертв трагедии. Люди требуют привлечь к ответственности граждан и чиновников, которые контролировали ремонт на вокзале.

Сообщается, что полиция не задерживает участников митинга и не разгоняет протестующих.