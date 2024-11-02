Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с трагедией на вокзале в Сербии

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале Нови-Сад. Глава российского государства выразил соболезнования в связи с трагедией. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием на вокзале города Нови-Сад. Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании.