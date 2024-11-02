Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с трагедией на вокзале в Сербии
Президент России Владимир Путин отправил телеграмму президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале Нови-Сад. Глава российского государства выразил соболезнования в связи с трагедией. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием на вокзале города Нови-Сад. Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании.
Напомним, что на вокзале в Сербии произошла трагедия. Бетонный козырёк рухнул на платформу с пассажирами. В последнее время там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт. По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.
Life.ru