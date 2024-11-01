В Сербии на платформу ж/д вокзала рухнул козырёк, восемь человек погибли

На железнодорожном вокзале в Сербии обрушился козырёк. Он упал прямо на платформу, погибли восемь пассажиров. Об этом на брифинге рассказал глава МВД Сербии Ивица Дачич.

Всё произошло в городе Нови-Сад. В результате происшествия четыре человека находятся под завалами, у них у всех очень тяжёлые травмы, а двоих вытащили и увезли в больницу. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Восемь тел извлечено из-под обломков, восемь погибших. Двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжёлое, нога должна быть ампутирована. Ещё двое остаются под завалами, мы с ними в контакте, сейчас работаем над их извлечением», — сказал он.

На данный момент в разборе завалов участвуют около 80 спасателей и множество техники. Место происшествия разбирают поэтапно, на это требуется время.