В Сербии на платформу ж/д вокзала рухнул козырёк, восемь человек погибли
На железнодорожном вокзале в Сербии обрушился козырёк. Он упал прямо на платформу, погибли восемь пассажиров. Об этом на брифинге рассказал глава МВД Сербии Ивица Дачич.
Всё произошло в городе Нови-Сад. В результате происшествия четыре человека находятся под завалами, у них у всех очень тяжёлые травмы, а двоих вытащили и увезли в больницу. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Восемь тел извлечено из-под обломков, восемь погибших. Двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжёлое, нога должна быть ампутирована. Ещё двое остаются под завалами, мы с ними в контакте, сейчас работаем над их извлечением», — сказал он.
На данный момент в разборе завалов участвуют около 80 спасателей и множество техники. Место происшествия разбирают поэтапно, на это требуется время.
Ранее страшная трагедия с погибшими произошла в Черкесске. Там в многоквартирном доме взорвался газ. В результате происшествия разрушились 4 и 5 этажи. Пять человек погибли, а ещё 11 получили травмы, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
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