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31 октября, 03:55

В Черкесске произошёл взрыв газа в пятиэтажке, под завалами могут находиться люди

«Известия»: В Черкесске произошёл взрыв газа в жилом доме

В городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики произошёл взрыв газа в многоэтажном доме по улице Лободина. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Официального подтверждения информации о взрыве газа не поступало.

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Ранее в Кирсанове Тамбовской области в жилом доме произошёл взрыв газа, в результате чего часть здания обрушилась. МЧС показало видео с места происшествия. Всего пострадали 16 человек, пять из них погибли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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