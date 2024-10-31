В Черкесске произошёл взрыв газа в пятиэтажке, под завалами могут находиться люди
«Известия»: В Черкесске произошёл взрыв газа в жилом доме
В городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики произошёл взрыв газа в многоэтажном доме по улице Лободина. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Официального подтверждения информации о взрыве газа не поступало.
Ранее в Кирсанове Тамбовской области в жилом доме произошёл взрыв газа, в результате чего часть здания обрушилась. МЧС показало видео с места происшествия. Всего пострадали 16 человек, пять из них погибли.
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