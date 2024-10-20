Число пострадавших при взрыве и обрушении в пятиэтажке в Кирсанове достигло 11
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Кирсанове. Обложка © МЧС России
Число пострадавших при взрыве газа и обрушении в жилой многоэтажке в городе Кирсанове Тамбовской области увеличилось до 11. Аварийно-спасательные работы с привлечением тяжёлой техники и беспилотников на месте завершены, сообщает МЧС России.
Аварийно-спасательные работы завершили на месте взрыва газа в Кирсанове. Видео © МЧС России
«Пострадали 16 человек, к сожалению, 5 из них погибли. После осмотра врачами 9 человек отправлены на амбулаторное лечение, 2 — госпитализированы. Жильцам из соседних подъездов спасатели помогают забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир», — рассказали в управлении.
В МЧС сообщили, что специалисты разобрали 300 кубометров разрушенных конструкций пятиэтажки. На месте взрыва и обрушения работали более 150 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотники, инженерная и тяжёлая техника.
Напомним, что сегодня утром в Кирсанове в жилом доме произошёл взрыв газа, в результате чего часть здания обрушилась. МЧС показало видео с места происшествия.