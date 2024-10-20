Число пострадавших при взрыве и обрушении в пятиэтажке в Кирсанове достигло 11

Число пострадавших при взрыве газа и обрушении в жилой многоэтажке в городе Кирсанове Тамбовской области увеличилось до 11. Аварийно-спасательные работы с привлечением тяжёлой техники и беспилотников на месте завершены, сообщает МЧС России.

Аварийно-спасательные работы завершили на месте взрыва газа в Кирсанове. Видео © МЧС России

«Пострадали 16 человек, к сожалению, 5 из них погибли. После осмотра врачами 9 человек отправлены на амбулаторное лечение, 2 — госпитализированы. Жильцам из соседних подъездов спасатели помогают забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир», — рассказали в управлении.