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20 октября, 14:22

Число пострадавших при взрыве и обрушении в пятиэтажке в Кирсанове достигло 11

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Кирсанове. Обложка © МЧС России

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Кирсанове. Обложка © МЧС России

Число пострадавших при взрыве газа и обрушении в жилой многоэтажке в городе Кирсанове Тамбовской области увеличилось до 11. Аварийно-спасательные работы с привлечением тяжёлой техники и беспилотников на месте завершены, сообщает МЧС России.

Аварийно-спасательные работы завершили на месте взрыва газа в Кирсанове. Видео © МЧС России

«Пострадали 16 человек, к сожалению, 5 из них погибли. После осмотра врачами 9 человек отправлены на амбулаторное лечение, 2 госпитализированы. Жильцам из соседних подъездов спасатели помогают забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир», — рассказали в управлении.

В МЧС сообщили, что специалисты разобрали 300 кубометров разрушенных конструкций пятиэтажки. На месте взрыва и обрушения работали более 150 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотники, инженерная и тяжёлая техника.

Пропавшего жильца пятиэтажки в Кирсанове нашли под руинами после взрыва, жертв уже 5
Пропавшего жильца пятиэтажки в Кирсанове нашли под руинами после взрыва, жертв уже 5

Напомним, что сегодня утром в Кирсанове в жилом доме произошёл взрыв газа, в результате чего часть здания обрушилась. МЧС показало видео с места происшествия.

Наталья Афонина
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