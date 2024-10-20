Пропавшего жильца пятиэтажки в Кирсанове нашли под руинами после взрыва, жертв уже 5
Тело пятого погибшего нашли при разборе завалов пятиэтажки в Кирсанове
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Кирсанове. Фото © МЧС России
Число погибших при взрыве газа и обрушении в жилой многоэтажке в городе Кирсанове Тамбовской области достигло пяти, пропавшего после ЧП жильца нашли при разборе завалов. Печальное известие сообщили в МЧС России.
«При разборе завалов обнаружено тело пятого погибшего», – уточнили в министерстве.
Напомним, что 19 октября утром в Кирсанове в жилом доме произошёл взрыв газа, в результате чего часть здания обрушилась. МЧС показало видео с места происшествия. Вчера под завалами нашли четыре тела, в больницы доставлены девять пострадавших.