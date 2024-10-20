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20 октября, 07:01

Пропавшего жильца пятиэтажки в Кирсанове нашли под руинами после взрыва, жертв уже 5

Тело пятого погибшего нашли при разборе завалов пятиэтажки в Кирсанове

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Кирсанове. Фото © МЧС России

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Кирсанове. Фото © МЧС России

Число погибших при взрыве газа и обрушении в жилой многоэтажке в городе Кирсанове Тамбовской области достигло пяти, пропавшего после ЧП жильца нашли при разборе завалов. Печальное известие сообщили в МЧС России.

«При разборе завалов обнаружено тело пятого погибшего», – уточнили в министерстве.

Число пострадавших при смертельном взрыве в пятиэтажке в Кирсанове достигло 9
Число пострадавших при смертельном взрыве в пятиэтажке в Кирсанове достигло 9

Напомним, что 19 октября утром в Кирсанове в жилом доме произошёл взрыв газа, в результате чего часть здания обрушилась. МЧС показало видео с места происшествия. Вчера под завалами нашли четыре тела, в больницы доставлены девять пострадавших.

Андрей Бражников
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