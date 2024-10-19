Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 09:48

Число пострадавших при смертельном взрыве в пятиэтажке в Кирсанове достигло 9

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Кирсанове. Фото © МЧС России

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Кирсанове. Фото © МЧС России

Число пострадавших при взрыве газа и обрушении в жилой многоэтажке в городе Кирсанове Тамбовской области достигло девяти. Двое из них были госпитализированы в областную больницу, ещё шесть находятся в терапевтическом отделении Кирсановской районной больницы, сообщили в правительстве региона.

«Девять пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом «отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей». Семеро пациентов были доставлены в Кирсановскую районную больницу. У одной пациентки после осмотра состояние признано удовлетворительным и стабильным, её забрали родственники», — рассказали в региональном кабмине.

Шесть жильцов дома остаются в терапевтическом отделении районной больницы, они в стрессовом состоянии после случившегося. В пресс-службе добавили, что сейчас пострадавшим ничего не угрожает, за ними наблюдают медики.

Взрыв в центре Луганска унёс жизнь мужчины
Взрыв в центре Луганска унёс жизнь мужчины

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что в результате взрыва газа в жилой многоэтажке в городе Кирсанове погибло два человека. По его словам, восемь человек обратились за помощью в больницы, а ещё пять отказались от госпитализации. Также появилось первое видео с места взрыва. По последним данным, количество погибших увеличилось до трёх.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров