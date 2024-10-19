Число погибших при взрыве и обрушении в пятиэтажке в Кирсанове увеличилось
Ещё одно тело нашли под завалами пятиэтажки в Кирсанове после взрыва, погибших 3
Пятиэтажка в Кирсанове после взрыва. Фото © МЧС России
Число погибших в результате взрыва газа и обрушения в пятиэтажном доме в Кирсанове возросло до трёх, при разборе завалов найдено ещё одно тело. Об этом информирует ГУ МЧС России по Тамбовской области.
Пятиэтажка в Кирсанове после взрыва. Фото © МЧС России
«При разборе конструкций обнаружено тело ещё одного погибшего Всего пострадали 5 человек, из них 3 — погибли», – уточнили в главке.
Утром сообщалось, что в Кирсанове Тамбовской области два человека погибли в результате взрыва и обрушения пятиэтажки. МЧС показало видео с места событий, на которых видно, что рухнули два верхних этажа, а на месте квартир зияет огромная дыра.