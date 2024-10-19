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19 октября, 07:13

Число погибших при взрыве и обрушении в пятиэтажке в Кирсанове увеличилось

Ещё одно тело нашли под завалами пятиэтажки в Кирсанове после взрыва, погибших 3

Пятиэтажка в Кирсанове после взрыва. Фото © МЧС России

Пятиэтажка в Кирсанове после взрыва. Фото © МЧС России

Число погибших в результате взрыва газа и обрушения в пятиэтажном доме в Кирсанове возросло до трёх, при разборе завалов найдено ещё одно тело. Об этом информирует ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Пятиэтажка в Кирсанове после взрыва. Фото © МЧС России

Пятиэтажка в Кирсанове после взрыва. Фото © МЧС России

«При разборе конструкций обнаружено тело ещё одного погибшего Всего пострадали 5 человек, из них 3 — погибли», – уточнили в главке.

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Утром сообщалось, что в Кирсанове Тамбовской области два человека погибли в результате взрыва и обрушения пятиэтажки. МЧС показало видео с места событий, на которых видно, что рухнули два верхних этажа, а на месте квартир зияет огромная дыра.

Андрей Бражников
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