Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Черкесске

Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске, сообщили в МЧС Карачаево-Черкесии. По данным ведомства, всего из дома эвакуировали 50 жильцов.

Взрыв газа произошёл в многоэтажке в Черкесске. Видео © Telegram / МЧС Карачаево-Черкесии

«В городе Черкесске по улице Лободина в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси. По предварительной информации, имеются разрушения на 4 и 5 этаже. Один человек погиб», — рассказали в ведомстве и добавили, что из дома спасли 50 жильцов.