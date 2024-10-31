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31 октября, 04:30

Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Черкесске

МЧС: Один человек погиб при вспышке паров газовоздушной смеси в Черкесске

Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске, сообщили в МЧС Карачаево-Черкесии. По данным ведомства, всего из дома эвакуировали 50 жильцов.

Взрыв газа произошёл в многоэтажке в Черкесске. Видео © Telegram / МЧС Карачаево-Черкесии

«В городе Черкесске по улице Лободина в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси. По предварительной информации, имеются разрушения на 4 и 5 этаже. Один человек погиб», — рассказали в ведомстве и добавили, что из дома спасли 50 жильцов.

О взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске сообщалось ранее. Всё произошло рано утром в многоэтажном доме по улице Лободина.

Число пострадавших при взрыве и обрушении в пятиэтажке в Кирсанове достигло 11
Число пострадавших при взрыве и обрушении в пятиэтажке в Кирсанове достигло 11
Обложка ©

Telegram / МЧС Карачаево-Черкесии

Оксана Попова
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