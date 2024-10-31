Балицкий: Тело женщины нашли при разборе завалов после удара ВСУ по Бердянску
Тело женщины было обнаружено при разборе завалов после атаки ВСУ на город Бердянск. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своём официальном телеграм-канале.
«При разборе завалов найдено тело пожилой женщины. Установлено, что погибла она от осколочного ранения в голову. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь», — написал он.
Также, по его словам, в результате атаки киевского режима были повреждены пять многоквартирных домов, два частных дома, один магазин и здание управления социальной защиты населения.
Как уже сообщал Life.ru, сегодня утром Украина нанесла удар по порту в городе, в результате чего пострадали три человека. Школы, детские сады и другие общественные учреждения были закрыты. Власти посоветовали местным жителям оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон. Губернатор публиковал фото атаковавшего Бердянск дрона с посланием ВСУ.
Telegram/Балицкий Евгений