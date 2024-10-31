Балицкий: Тело женщины нашли при разборе завалов после удара ВСУ по Бердянску

Тело женщины было обнаружено при разборе завалов после атаки ВСУ на город Бердянск. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своём официальном телеграм-канале.

«При разборе завалов найдено тело пожилой женщины. Установлено, что погибла она от осколочного ранения в голову. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь», — написал он.