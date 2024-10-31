Школы и детские сады в Бердянске закрыли после атаки ВСУ на порт

В Бердянске закрыли школы, детские сады и другие общественные учреждения в связи с атакой ВСУ на город. Об этом сообщила городская администрация. Власти добавили, что в регионе продолжают работать дежурные и оперативные службы.

«В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры, просим вас сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон. Школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут», — говорится в обращении властей к жителям Бердянска.