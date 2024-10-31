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Регион
31 октября, 06:11

Школы и детские сады в Бердянске закрыли после атаки ВСУ на порт

Власти Бердянска: 31 октября из-за атаки ВСУ не будут работать школы и сады

В Бердянске закрыли школы, детские сады и другие общественные учреждения в связи с атакой ВСУ на город. Об этом сообщила городская администрация. Власти добавили, что в регионе продолжают работать дежурные и оперативные службы.

«В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры, просим вас сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон. Школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут», — говорится в обращении властей к жителям Бердянска.

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Напомним, что сегодня утром армия Украины нанесла удар по порту в Бердянске Запорожской области. В результате террористической атаки в городе работала ПВО. По предварительной информации, киевские боевики использовали дроны-камикадзе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valeriya Popova 22

Наталья Афонина
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