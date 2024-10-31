Подавлять панику укро-воинов за Запорожском фронте отправили Сырского
Рогов сообщил о тайной командировке Сырского в Запорожье
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото © EPA/VITALII NOSACH
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский срочно посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, чтобы попытаться справиться с паникой, которая царит в рядах ВСУ.
Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что приезд Сырского пытались представить как «плановый и рабочий».
По словам Рогова, поступила оперативная информация о том, что Сырский в срочном порядке посетил Запорожский фронт, чтобы «подавить панику среди ВСУ на фоне колоссальных потерь со стороны противника и тактических успехов русской армии в её продвижении вперед».
Напомним, что сегодня утром армия Украины нанесла удар по порту в Бердянске Запорожской области. В результате террористической атаки в городе работала ПВО. По предварительной информации, киевские боевики использовали дроны-камикадзе.