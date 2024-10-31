«Бердянськ — це Україна, або руїни‎»: Появились фото обломка дрона ВСУ с жестоким посланием

«Доказательства очевидны. Понятно, что их стремление – оставить руины на месте мирных городов. Следствие в ближайшее время сделает все выводы, а преступники понесут наказание», — уверил губернатор.

Балицкий сообщил, что всего по Бердянску за день зафиксировано десять атак БПЛА. Из них было семь ударов по городскому порту, три – по жилому сектору. В городе продолжается разбор завалов, число пострадавших не увеличилось.