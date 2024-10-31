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31 октября, 12:08

«Бердянськ — це Україна, або руїни‎»: Появились фото обломка дрона ВСУ с жестоким посланием

Губернатор Балицкий опубликовал фото атаковавшего Бердянск дрона с посланием ВСУ

Обломок дрона ВСУ с посланием для мирных запорожцев: «Бердянськ — це Україна, або руїни». Фото © Telegram / «Балицкий Евгений»

Обломок дрона ВСУ с посланием для мирных запорожцев: «Бердянськ — це Україна, або руїни». Фото © Telegram / «Балицкий Евгений»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий показал обломки атаковавшего Бердянск БПЛА с нацарапанным посланием ВСУ: «Бердянськ — це Україна, або руїни» (Бердянск — это Украина, или руины).

Обломок дрона ВСУ с посланием для мирных запорожцев: «Бердянськ — це Україна, або руїни». Фото © Telegram / «Балицкий Евгений»

Обломок дрона ВСУ с посланием для мирных запорожцев: «Бердянськ — це Україна, або руїни». Фото © Telegram / «Балицкий Евгений»

«Доказательства очевидны. Понятно, что их стремление – оставить руины на месте мирных городов. Следствие в ближайшее время сделает все выводы, а преступники понесут наказание», — уверил губернатор.

Балицкий сообщил, что всего по Бердянску за день зафиксировано десять атак БПЛА. Из них было семь ударов по городскому порту, три – по жилому сектору. В городе продолжается разбор завалов, число пострадавших не увеличилось.

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Напомним, что сегодня утром армия Украины нанесла удар по порту в городе, пострадали три человека. Отражением террористической атаки в Бердянске занимались войска ПВО. Школы, детские сады и другие общественные учреждения были закрыты. Власти посоветовали местным жителям оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон.

Алена Пенчугина
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