Три человека пострадали в результате массированной атаки на порт Бердянска

В результате массированной утренней атаки на порт Бердянска пострадали три человека, сообщил глава подконтрольной России части Запорожской области Евгений Балицкий.

«Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу», – уточнил губернатор.

Балицкий подтвердил, что на время сохраняющейся угрозы решено остановить работу детских садов и социальных учреждений до полной стабилизации обстановки. Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов дронов, ВСУ использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов, пишет он. Чиновник призвал земляков сохранять спокойствие, а автомобилистов, следующих до Бердянска, воздержаться от поездок.