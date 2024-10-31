Три человека пострадали в результате массированной атаки на порт Бердянска
Последствия атаки ВСУ на Бердянск 31 октября. Фото © Телеграм / Балицкий Евгений
В результате массированной утренней атаки на порт Бердянска пострадали три человека, сообщил глава подконтрольной России части Запорожской области Евгений Балицкий.
«Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу», – уточнил губернатор.
Балицкий подтвердил, что на время сохраняющейся угрозы решено остановить работу детских садов и социальных учреждений до полной стабилизации обстановки. Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов дронов, ВСУ использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов, пишет он. Чиновник призвал земляков сохранять спокойствие, а автомобилистов, следующих до Бердянска, воздержаться от поездок.
Напомним, что сегодня утром армия Украины нанесла удар по порту в Бердянске Запорожской области. В результате террористической атаки в городе работала ПВО. По предварительной информации, киевские боевики использовали дроны-камикадзе.